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29 декабря 2016, 12:59
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Сегодня суд определит меру пресечения главе Нюрбинского улуса

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Сегодня, 29 декабря будет решен вопрос об избрании меры пресечения для главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на МВД республики.

Напомним, Бориса Попова задержали во вторник, 27 декабря. По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

«В мае прошлого года глава администрации Нюрбинского района, не являясь стороной по контракту, зная, что подрядчик фактически не выполнил работу по строительству первой очереди объекта, в нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров» подписал распорядительные документы, на основании которых подрядчику перечислено в качестве предоплаты 38 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, срок окончания строительства – октябрь 2015 года, однако к настоящему моменту возведены только фундамент здания и отмостка.

По данному факту Следственным управлением СКР по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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Источник: ЯСИА.
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