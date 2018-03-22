Сегодня стартовал фотоконкурс «Сезон удачи-2018»

Сегодня, 22 марта, в Якутии стартует фотоконкурс «Сезон удачи — 2018», посвященный Дню охотника в РС(Я).

Конкурс проводится с целью популяризации охоты и рыбалки, активного отдыха и туризма в Якутии, пропаганды активного образа жизни, развития эстетического и этического отношения к рыбалке и охоте, а также бережного отношения к родной природе.

Организаторами конкурса являются редакция телевизионной передачи «Охота и рыбалка в Якутии» и Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я).

Всего будет три номинации: «Животный мир Якутии» (уникальные фотокадры о флоре и фауне Якутии), «Отдыхаем в Якутии» (о привлекательности активного отдыха и туризма в Якутии), «Природа глазами детей» (номинация для детей).

Работы принимаются организаторами с 22 марта по 16 ноября 2018 г. по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская 10/1 каб 311, на электронном носителе или на e-mail: ohota_tctr@mail.ru, конт.тел: 8 (4112) 35-46-34, с приложением паспорта работы.

Информация и Положение о конкурсе размещаются на сайтах http://www.ohotayakutia.ru/.