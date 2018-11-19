Сегодня состоялся День бесплатной юридической помощи

По традиции Декада стартовала с проведения Дня бесплатной юридической помощи населению. Граждане могли получить консультации специалистов Федерации профсоюзов, Управления Федеральной миграционной службы, Фонда социального страхования, Управления Министерства юстиции по РС(Я), Пенсионного фонда, и многих других организаций. Всего за правовой консультацией к специалистам обратились более 100 человек.

«Мы сегодня по традиции открываем нашу декаду, посвященную дню профсоюзного работника, мероприятием по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Выражаю большую благодарность за участие всем нашим социальным партнерам. Проблемных вопросов достаточно много, в том числе изменения в налоговой политике, изменения пенсионного законодательства. В свою очередь, и мы, Федерация профсоюзов республики, всегда готовы участвовать в ваших подобных мероприятиях. Знаем, что среди трудящихся всегда актуальны вопросы политики оплаты труда, социальных гарантий», — обратился к участникам мероприятия председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев.

Руководитель регионального Управления Министерства юстиции Александр Бурханов поздравил работников профсоюзных организаций с предстоящим профессиональным праздником, пожелав новых успехов и достижений.

Сегодня большинство посетителей Дня бесплатной юридической помощи задавали вопросы специалистам отделения Пенсионного фонда по республике, управления Налоговой службы, Миграционной службы, земельного комитета, а также к специалистам Федерации профсоюзов республики. Людей интересует возраст выхода на пенсию по новому законодательству, а к представителям Миграционной службы подходили люди за пояснением по поводу ошибки в заграничных паспортах. Как сообщили в Федерации профсоюзов республики, поступили вопросы по поводу порядка и оплаты совмещения профессий и должностей, оплаты проезда в отпуск, понятия членов семьи работника. Кроме того, к специалистам обратились с вопросами о гарантиях и компенсациях при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также о порядке увольнения по собственному желанию работника.

Посетители мероприятия отметили удобство предоставления юридической помощи.

«Я первый раз участвую в таком мероприятии. Это очень полезно. Всё в одном зале, можно получить помощь по разным вопросам. Я несколько раз подходила не к тем специалистам, но меня сразу направляли к нужным. Это очень удобно, не то что приехал, отстоял очередь и выяснилось что попал не туда» — рассказала одна из посетительниц мероприятияЕлена Шеломинцева, фельдшер-лаборант детской городской больницы.