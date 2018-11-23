Сегодня состоялась торжественная выписка новорожденных

Сегодня в Перинатальном центре республиканской больницы №1 торжественно выписали 21

новорожденного малыша, в преддверии всероссийского Дня Матери.

Со знаменательным событием мам и малышей поздравили: заместитель Председателя Правительства республики Ольга Балабкина, министр здравоохранения республики Елена Борисова, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, первый заместитель руководителя ГАУ МФЦ республики Мария Шахурдина, руководитель управления ЗАГС Тамара Кривошапкина и другие.

«Дорогие мамочки разрешите вас от имени Главы республики Айсена Николаева, от имени Правительства республики поздравить с таким трепетным днем. Впервые явить своего ребенка своим родственникам, папам, мамам, бабушкам и дедушкам — эта большая ответственность. Буквально четыре месяца назад я стала бабушкой и поэтому мне понятны ваши ощущения. Желаю, чтобы все малыши, которые сегодня выписываются, и все дети республики были счастливыми, добрыми, успешными и талантливыми», — сказала Ольга Балабкина.

Елена Борисова:

«Сегодня в такой торжественный день, в рамках традиционной выписки новорожденных поздравляю вас от лица министерства здравоохранения Якутии, от всех медицинских работников с таким замечательным событием. Желаю в первую очередь здоровья вам и вашим деткам, и чтобы они у вас росли в любви и ласке. Сегодня медицина для этого очень много делает, в марте нынешнего года был введен новый перинатальный центр, очень большое внимание уделяется охране материнства и детства. Очень надеюсь, обращаться в детские поликлиники будете, не по заболеваниям, а в рамках диспансеризации».

«Уважаемые наши мамочки от имени Якутского регионального отделения Матери России я вас сердечно поздравляю вас с самым замечательным праздником с Днем Матери Российской Федерации. В эти праздничные дни идет торжественная выписка ваших малышей из этого прекрасного учреждения здравоохранения. Самое главное сейчас для малышей их кормление я рекомендую и настаиваю, чтобы вы их кормили грудным молоком. Грудное молоко – это начало качественной жизни ваших детей», — сказала Прасковья Борисова.

Всем малышам и мамочкам вручили памятные подарки, троим деткам, которым родители выбрали имена, вручили первый в жизни документ — свидетельство о рождении.