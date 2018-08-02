Сегодня состоится вручение сертификата на строительство памятника Ивану Кульбертинову

02 августа 2018 года в 18.00 часов на площади Орджоникидзе состоится вручение руководителем исполкома ЯРО Партии Единая Россия Леонидом Шибаевым сертификата на сумму 1 454 664, 67 рублей на установку и строительство в г. Якутске памятника участнику Великой Отечественной войны, снайперу 23-й отдельной лыжной бригады 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии Ивана Николаевича КУЛЬБЕРТИНОВА. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".

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