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Культура & Образование
25 апреля 2017, 20:42
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Сегодня прошли проверочные работы по математике, истории и физике

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 25 апреля написали учащиеся 4 классов по математике, 5 классов – по истории и 11 классов – по физике.

Участие школ в ВПР в 4 классах является в 2017 году обязательным, проверочные работы по математике проведут около 40 тысяч школ из всех регионов России.

Работа содержит 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. ВПР проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Также проверяется умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логического и алгоритмического мышления.

ВПР в 5 классах проводятся в режиме апробации, участие школ в них в 2017 году добровольное. Проверочную работу по истории для пятиклассников намерены провести около 29,5 тысяч школ из всех субъектов РФ.

Работа состоит из двух частей и включает в себя 8 заданий. На ее выполнение дается 45 минут. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира (история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма изученного материала к моменту написания работы, в части 2 предложены задания по истории родного края.

Задания  ВПР по истории нацелены на проверку умения работать с иллюстративным материалом, исторической картой, с текстовыми историческими источниками, проверку знания исторической терминологии, а также знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Задания проверяют знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи, а так же знание истории родного края.

ВПР в 11 классах также проводятся в режиме апробации для выпускников, не выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ. ВПР по физике для одиннадцатиклассников проведут около 15,5 тысяч школ из 84 регионов России.

Проверочная работа включает в себя 18 заданий. На выполнение работы по физике отводится 1 час 30 минут (90 минут).

Часть заданий ВПР проверяет понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе физики, другая группа заданий – сформированность методологических умений, третья группа – умение применять полученные знания для описания устройства и принципов действия различных технических объектов или распознания изученных явлений и процессов в окружающем мире. Последняя группа заданий проверяет умения работать с текстовой информацией физического содержания. Задания направлены на проверку знания всех разделов курса физики базового уровня: механики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики и элементов астрофизики.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. В 11 классах ВПР пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

 

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Источник: Пресс-служба Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
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