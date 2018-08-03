Сегодня произошло отключение высоковольтной линии «Чурапча-Хандыга»

Энергетики экстренно восстановили электроснабжение, подключив резервную дизельную электростанцию «Хандыга». Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей Таттинского и Томпонского улусов, прерванное в результате технологического нарушения. Сегодня, 3 августа, в 01:58 произошло отключение высоковольтной линии «Чурапча-Хандыга», в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть бытовых потребителей и промышленных предприятий двух улусов республики. Для обеспечения потребителей электроэнергией введена в работу резервная дизельная электростанция «Хандыга». На данный момент все потребители запитаны. Причины технологического нарушения устанавливаются. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82