Сегодня предпоследний день приема заявок на льготную аренду жилья!

Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) извещает Вас о приеме документов для участия в мероприятии «Строительство арендного жилья и наемных домов в Республики Саха (Якутия)» основного мероприятия «Повышение доступности жилья» подпрограммы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы»

Срок приема документов — 23-25 июля 2018 г.

Целью мероприятия является заключение договоров аренды жилых помещений, расположенных по адресу Б. Чижика 31 по льготной стоимости. В аренду планируется сдать однокомнатные квартиры по цене 14 т.р.

Для участия в подпрограмме допускаются:

Инвалиды 1 группы

Семьи с детьми-инвалидами

Семьи с детьми, имеющими тяжелые заболевания, требующие длительного лечения в г. Якутске, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:

а) Гражданин и члены его семьи в течение 3 предшествующих подаче заявления лет не являлись собственниками или нанимателями по договорам социального найма жилых помещений в г. Якутске;

б) среднемесячный доход на 1 члена семьи, исчисляемый по Методике расчета, не меньше 0,8 величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного решением Правительства Республики Саха (Якутия) (далее – прожиточный минимум), при этом не превышает предельного размера, рассчитываемого как два прожиточных минимума на дату подачи заявления.

Прием документов будет осуществлен 23-25 июля 2018 года! на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) в Республике Саха (Якутия)» www.e-yakutia.ru.

Напоминаем, что для участия в подпрограмме, Граждане: должны иметь подтвержденную учетную в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.e-yakutia.ru или www.gosuslugi.ru

Если вы еще не зарегистрированы на портале gosuslugi.ru или e-yakutia.ru, вам необходимо пройти процедуру регистрации и подтверждения личности в Центрах обслуживания (адреса Центров обслуживания):

Для регистрации на портале gosuslugi.ru или e-yakutia.ru достаточно номера мобильного телефона или адреса эл.почты Внесите Ваши паспортные данные и СНИЛС, дождитесь проверки данных Подтвердите учетную запись в ближайшем Центре обслуживания, не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.

В день приема документов через Портал заполняют заявление и загружают пакет документов (скан-копии всех страниц нижеследующих документов) (далее — заявление и пакет документов):

а) удостоверяющие личность документы всех членов семьи Гражданина старше 14 лет;

б) свидетельства о рождении детей (при наличии)

в) свидетельство о регистрации брака Гражданина (обязательно в случае указания членом семьи супруга (и));

г) справка формы Ф-3 о составе семьи (с паспортной службы) по месту регистрации Гражданина;

д) справка о доходах Гражданина и трудоустроенных членов семьи в течение расчетного периода – 6 месяцев, предшествующего подаче документов, подписанная руководителем или главным бухгалтером организации и заверенная печатью организации (справка по форме 2-НДФЛ или иной документ, подтверждающий доходы Гражданина);

е) справка МСЭ, подтверждающая инвалидность на момент подачи заявления (при наличии);

ж) справки, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемых при расчете среднемесячного дохода, исчисляемого по Методике расчета в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку (при наличии);

з) справка с медицинского учреждения о степени заболеваемости ребенка;

и) согласие на обработку персональных данных гражданина и членов его семьи по форме

Все вопросы по телефону 42-00-15 — Винокурова Муза Викторовна