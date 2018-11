Сегодня последний день голосования за Наталью Строеву! Новые фото с конкурса

Наталья Строева написала в Instagram, что сегодня последний день голосования за нее:

💟Дорогие друзья💟

У нас всего 1️⃣ день 💥

Поддержать меня вы можете 4-мя способами:

✅1. Подписаться и поставить 👍 на страницу Miss World — Russia на Facebook

https://www.facebook.com/MissWorldRussia/

✅2. Голосовать на официальном сайте missworld.com : необходимо зарегестрироваться на сайте, перейти на мою страницу и нажать на “Vote” под информацией обо мне

https://www.missworld.com/#/contestants/5472

✅3. Скачать приложение Mobstar, найти в поиске “Natalya Stroeva”, подписаться, комментировать и ставить «YES» на каждой моей публикации, листая их вправо 👉🏻

https://share.mobstar.com/info.php?id=250000 ✅4. Голосовать на сайте Model Power Live по ссылке (лучше открывать с мобильных устройств): https://nsvote.onemyair.com/en/?id=1

найти «Natalya Stroeva» и поставить “Like” под моей биографией (голос учитывается через фейсбук страницу)

А также прошу распространить информацию о том, что сайт

❌ missworldVOTE.com ❌ никак не связан с официальным голосованием, очень обидно за потраченные впустую ваше внимание и время 💔 Официальный сайт missworld.com 🌟 🇷🇺Давайте поддержим Россию вместе🇷🇺 Спасибо за вашу невероятную поддержку❣️

🎆Opening Ceremony of the 2018 Hainan International Tourism Island Carnival🎇

✨💃🏻🧚🏻‍♀️🕊🧝🏻‍♀️👸🏽👩🏽‍🎤❄️🧕🏾💐🧜🏽‍♀️🌈

🌎We are world, we are all winners! 🌏