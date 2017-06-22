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22 июня 2017, 10:12
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Сегодня последний день акции «Прощеные дни» по оплате взносов на капремонт

С 22 мая по 22 июня Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории республики проводит месячник акцию «Прощенные дни».

В акции могут принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Для того, чтобы оплатить взносы на капремонт без пени необходимо, в период проведения акции необходимо полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

При полном погашении задолженности и оплаты пени в период проведения акции, сумма оплаченной пени будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, сумма начисленной пени будет списана.

Собственникам помещений в многоквартирных домах можно произвести оплату взносов на капитальный ремонт:

  • в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;
  • в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);
  • через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;
  • в отделениях ФГУП «Почта России»;
  • в кассах ООО «РКЦ ЖКХ» (г. Якутск);
  • в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;
  • через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;
  • через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;
  • в кассе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я), расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, корпус А, каб. 205;
  • через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн».

Платежная дисциплина на территории Республики Саха (Якутия) касается не только собственников квартир, но и владельцев помещений федеральной, региональной и муниципальной собственности в многоквартирных домах.
Собственников, которые не воспользовались преимуществами акции оплаты взносов без пени, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов предупреждает о штрафных санкциях. То есть о взыскании долга на капремонт в упрощенном порядке.

Процедура взаимодействия с неплательщиками на основании судебного приказа начала действовать в России с 1 июня 2016 года. На основании данного приказа Фонд капитального ремонта республики может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке. Речь идет как о взыскивании долга за коммунальные услуги, плату за жилое помещение, так и по взносам на капитальный ремонт дома. Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, кредитору – в данном случае Фонду капремонта — достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника. Там на основании представленных документов за 5 дней вынесут решение о взыскании долга.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)

Уважаемые собственники многоквартирных домов, во избежание взыскания долга в судебном порядке, оплатите взносы на капитальный ремонт без пени. Оплата взносов в прощеные дни сэкономит ваш семейный бюджет.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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