Сегодня после обеда отключений в Якутске не будет

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о том, что 12 января после обеда в Якутске плановых временных ограничений электроэнергии, о которых сообщалось ранее, производиться не будет в связи с низкой температурой наружного воздуха.

В Горном районе плановые отключения будут проводиться в соответствии с графиком.

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

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