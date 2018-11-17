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17 ноября 2018, 16:08
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Сегодня первый крупный старт якутского борца под флагом румынской сборной на ЧМ-2018

Сегодня, 17 ноября, в Бухаресте якутский легионер сборной Румынии Николай Охлопков (61 кг) выйдет на ковёр чемпионата мира-2018 по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Вчера в первом дне соревнований неудачно выступил другой якутский легионер Владимир Егоров (57 кг), защищающий цвета македонский сборной. Уже в стартовой схватке он со счетом 0:7 уступил действующему чемпиону мира до 23 лет кубинцу Рейнери Ортега. Кубинец дальше познал поражение от представителя Китая Зу Ваньхао (4:6) и не предоставил Егорову шанс побороться за бронзу.

Сегодня на мировой ковёр выйдет Николай Охлопков (61 кг), который дебютирует за сборную Румынии на крупных стартах. Впервые он выступил за румынскую команду на сентябрьском международном турнире «Шахтерская слава» в Кемерово, где занял третье место.

По воле жребия Охлопков оказался в верхней сетке турнирной таблицы веса 61 кг. В первом круге Николай встретится со словаком Иваном Молнар. В случае успеха попадает на победителя пары Петр Билейчук (Украина) — Микяй Наим (Болгария). В 1/2 финала одного из них, скорее всего, ждёт действующий чемпион России Магомедрасул Идрисов. Напомним, что Охлопков и Идрисов весной этого года встречались в финале международного турнира на призы А.Шумилина в Калининграде, где по последнему действию одержал победу дагестанец (8:8*). ПМ U-23 61кг (21)

1/8 финала:
Николай Охлопков (Румыния) — Иван Молнар (Словакия)
Петр Билейчук (Украина) — Микяй Наим (Болгария)
Магомедрасул Идрисов (Россия) — Чинзориг Цэрмаа (Монголия)
Улукбек Жолдошбеков (Кыргызстан) — Игорь Чичиой (Молдова) ———————————————————
Джошуа Боднарчук (Канада) — Шон Фауш (США)
Лю Миньху (Китай) —
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Руслан Гасымов (Азербайджан) — Фирдавс Ярашев (Узбекистан)
Бауыржан Торебек (Казахстан) — Иман Садехи (Иран)
Эртюгрул Кахведжи (Турция) — Юдаи Фуджита (Япония)
Арун Арун (Индия) — Виктор Шмуляй (Польша)
Амиран Вахтангишвили (Грузия) — Георгиос Пилидис (Греция)

Николай БЯСТИНОВ,

Источник: Пресс-служба Федерации спортивной борьбы РС(Я)
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