Сегодня отмечает юбилей главный инженер Якутской ГРЭС Сергей Дедюхин

Сегодня отмечает свой юбилей главный инженер Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», заслуженный работник энергосистем Востока Сергей Дедюхин.

Мы от всей души поздравили Сергея Владимировича с днем рождения и попросили его немного рассказать о себе.

«Когда только пришел работать на ЯГРЭС моей первой целью было быстрее достичь уровня профессионализма старших товарищей, и как меньше быть молодым и неопытным. В итоге я и сам стал наставником, и сейчас делюсь опытом, помогаю советом.

Я пришел на станцию дежурным электрослесарем в цех тепловой автоматики и измерений в 1986 году. Это было интересное время. Возможно, всем кажется, что в пору их собственной молодости всё было лучше. Но я действительно считаю, что это была пора энтузиазма, устремлений, добросовестной конкуренции. Была очень интересная система соцсоревнований и поощрения рационализаторских предложений. Мы даже негласно состязались, у кого их больше. Я своим уже потерял счет. В то время шел активный этап модернизации оборудования, когда после установки ГТЭ-35 настала пора замены установок первой очереди, и требовались новые технические решения для удобства эксплуатации. Общими усилиями было внедрено много интересных рацпредложений.

Всегда хотелось внедрить что-то новое, полезное, чтобы улучшить работу, сначала в своем цехе, а потом, когда стал начальником смены станции, то и на всем предприятии. Во время работы в газотурбинном цехе наше подразделение выиграло соревнование Якутскэнерго по внедрению рацпредложений. Дух честной соревновательности и гордость за свое подразделение, станцию — это те моменты, которые я всегда ценил в своей работе.