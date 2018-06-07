Сегодня отмечает юбилей главный инженер Якутской ГРЭС Сергей Дедюхин

Главный инженер ЯГРЭС Сергей Дедюхин:
«Амбиции надо подкреплять желанием учиться и требовательностью к себе»
Сегодня отмечает свой юбилей главный инженер Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», заслуженный работник энергосистем Востока Сергей Дедюхин.
Мы от всей души поздравили Сергея Владимировича с днем рождения и попросили его немного рассказать о себе.
«Когда только пришел работать на ЯГРЭС моей первой целью было быстрее достичь уровня профессионализма старших товарищей, и как меньше быть молодым и неопытным. В итоге я и сам стал наставником, и сейчас делюсь опытом, помогаю советом.
Я пришел на станцию дежурным электрослесарем в цех тепловой автоматики и измерений в 1986 году. Это было интересное время. Возможно, всем кажется, что в пору их собственной молодости всё было лучше. Но я действительно считаю, что это была пора энтузиазма, устремлений, добросовестной конкуренции. Была очень интересная система соцсоревнований и поощрения рационализаторских предложений. Мы даже негласно состязались, у кого их больше. Я своим уже потерял счет. В то время шел активный этап модернизации оборудования, когда после установки ГТЭ-35 настала пора замены установок первой очереди, и требовались новые технические решения для удобства эксплуатации. Общими усилиями было внедрено много интересных рацпредложений.
Всегда хотелось внедрить что-то новое, полезное, чтобы улучшить работу, сначала в своем цехе, а потом, когда стал начальником смены станции, то и на всем предприятии. Во время работы в газотурбинном цехе наше подразделение выиграло соревнование Якутскэнерго по внедрению рацпредложений. Дух честной соревновательности и гордость за свое подразделение, станцию — это те моменты, которые я всегда ценил в своей работе.
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Энергетическая отрасль развивается – введена ЯГРЭС-2, строится пиковая водогрейная котельная. Но вся моя жизнь прошла на Якутской ГРЭС, и хотелось бы, чтобы вместо консервации на станции прошла реконструкция. Здесь хорошее расположение, налаженная инфраструктура и удобная площадка.
По моему мнению, для нашего энергоизолированного региона был сделан очень правильный выбор в пользу газотурбинных генераторов вместо паровых угольных или работающих на жидком топливе. Поэтому сейчас моей мечтой можно назвать модернизацию генерирующего оборудования Якутской ГРЭС с установкой нового экономичного оборудования для производства электрической и тепловой энергии, к примеру, парогазовых установок.
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От проблем никуда не деться, но я считаю, что нерешаемых нет. Все зависит от человека. Однако в одиночку проблему не решить. Все равно она затрагивает множество людей, твоих коллег. Поэтому я придерживаюсь тактики совместного решения — надо коллективно обсуждать, выбирать лучшее направление, лучшие идеи.
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Любимый вид отдыха – рыбалка. Хотя времени сейчас не так много, стараюсь дважды в год порыбачить в Хангаласском улусе, откуда родом моя жена. А самый лучший способ расслабиться после напряженной работы в последние три года – это общение с внуком.
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Молодым специалистам я бы посоветовал быть честными в работе, и требовательными к себе. Амбиции должны подкрепляться отношением к своим обязанностям, желанием трудиться и учиться. Молодежь, конечно, во многом лучше нас. На нее мы возлагаем большие надежды».
Коллектив Якутской ГРЭС от всей души поздравляет Сергея Владимировича с юбилеем, и желает успешной реализации планов, новых достижений, крепкого здоровья и безаварийной работы!
Справка:
Дедюхин Сергей Владимирович, заслуженный работник энергосистем Востока. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «Проектирование и монтаж судовых энергетических установок»
1986 – 1994 гг. — дежурный электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений, дежурный электрослесарь по ремонту КИПиА
1994 – 1998 гг. – мастер цеха тепловой автоматики и измерений
1998 – 2009 гг. – начальник смены электростанции
2009 – 2010 гг. — старший начальник смены электростанции
2010 – 2016 гг. – начальник газотурбинного цеха
2016 – 2017 гг. – заместитель главного инженера по эксплуатации
С 2018 г. – главный инженер ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»