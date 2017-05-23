Официально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти криминального характера.

Тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки обнаружил недалеко от дома № 27 по ул. Газовиков города Якутска житель данного дома.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые произвели осмотр места происшествия и другие неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Спустя час после обнаружения тела погибшего в районе улицы Чернышевского обнаружен автомобиль «Тойота-Корона», принадлежащий потерпевшему, с признаками термического воздействия. Установлено, что потерпевший занимался частным извозом и в последний раз выходил на связь вечером 22 мая 2017 года.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление лица, причастного к совершению преступления.

Расследование продолжается.