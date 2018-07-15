Сегодня на закрытии Мундиаля выступит якутский танцор

Практически все наши читатели знают, что для участия в официальной церемонии закрытия Чемпионата Мира по футболу, в Москву вылетел Сергей СИДОРОВ, участник танцевального коллектива «Zavod» (руководители Нюргуяна ЯКОВЛЕВА и Андрей ЛАМУТ), где он выступит в одном номере с мировой суперзвездой Уиллом СМИТОМ.

Все началось с того, что ребята из «Zavod», решили снять клип на официальный гимн Чемпионата и выложить в Сеть.

Данный ролик просмотрело десятки тысяч человек, был показан в новостях по Первому Каналу и его заметили организаторы Церемония Закрытия, передали хореографу номера Уилла СМИТА, она утвердила нашего Серго и пригласила в Москву для участия.

Константин ТИМОФЕЕВ, режиссер клипа: «Я на самом деле далек от мира спорта. Но Нюргуяна ЯКОВЛЕВА меня убедила и организовала все на высшем уровне. Я просто приехал на стадион со своей камерой и штативом, начал снимать. Очень рад, что удалось с такими успешными ребятами».

Александра СИДОРОВА, мама Серго: «Когда моему сыну было 10 лет, он подошел ко мне и сказал, я оказывается не хочу заниматься борьбой, а хочу стать звездой. Мы, конечно, рассмеялись, но от был твердо в этом убежден. Кастинг на «Zavod» он прошел с братом, но младший по определенным уступил старшему, с того дня он и танцует».

Андрей СТЕПАНОВ – Ламут: «Он один из лучших наших воспитанников, очень хорошо физически развит, думаем, что его ждет прекрасное будущее в мире танца».

Нюргуяна ЯКОВЛЕВА: «Компания Sony Music очень срочно нас пригласили, купили билеты, оплатили все расходы. Хорошо, что мы в таких делах очень оперативны, все организовали быстро и наш Серго будет участвовать сегодня на Закрытии. Это очень круто! Надо сказать, что он прошел очень жесткий кастинг, в котором участвовало около 1000 танцоров со всей страны. Вместе с Серго выступают очень много известных хореографов и танцоров»

Серго СИДОРОВ: «Сегодня Уилл СМИТ поздоровался со мной за руку, я не буду ее мыть (смеется). Тут очень круто, я очень рад, что участвую на таком шоу. Репетируем целый день по 10 часов, все другие танцоры профессионалы, мой напарник победитель шоу «Танцы на ТНТ» этого года, остальные прошедшие кастинг специально для этого мероприятия, вначале я волновался, но потом подружились и работаем как один человек всей командой.

Уилл СМИТ, конечно, суперпрофессионал, нас очень поддерживает и вдохновляет. Мне даже не верится, что все это происходит со мной! Якутяне, не пропустите наш номер на закрытии Мундиаля! Всем привет!»

Сегодня, 15 июля, состоится официальное Закрытие Мундиаля с 17:30 часов по московскому времени в стадионе «Лужники», где можете посмотреть совместный номер Уилла СМИТА, Ники ДЖЕЙМ и Эра ИСТРЕФИ, они исполнят официальный гимн чемпионата «Live it up», где одним из танцором будет наш Серго СИДОРОВ! Не пропустите! Также шоу будет транслировано на ТВ и Сетях Интернета.