Сегодня: «Музыкальный Якутск» о ХVIII–летней «Поющей Туймааде»

Приглашаем всех горожан посмотреть телепередачу Владимира Индигирского, посвящённого к Году экологии в РФ, к Году молодежи в РС (Я), к Году добра в городском округе «город Якутск», 125-летию со дня рождения композитора Марка Жиркова, 385 –летию основания г. Якутска.

В первой части программы Вас ждёт выступление:

Нар. хора ветеранов тыла и труда г. Якутска: хора “Арчы”ЦДК «Арчы Дьиэтэ», хора Хатасской СОШ, хорового й коллектива Государственного Унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)»; младшего хора хорового отделения ДШИ ГО «Жатай», Хора русской песни «Раздолье»; мужского ансамбля НВК;

Концертного хора ДШИ№2 Го г. Якутск; Муниципального хора ГО «Жатай»; Вок. анс. «Туйма» (п. Тумул, Усть – Алданский); Хор старшего поколения с. Ытык-Кюель Таттинского улуса; вок. анс «Лира» Усть- Алданского улуса; вок. анс. «Туhулгэ» с. Танда Усть- Алданского; женский вок. анс. «Ай-ыллаа» центра Досуга «Алгым» г. Вилюйск, мужской вок. анс. «Дуорай» ЦД «Чороон» с Аппаны, Намского улуса .

Передача выйдет в эфир, сегодня, 25 мая в 17. 15 и с повтором в воскресенье, 28 мая в 23. 05 минут. Повторяем, что передача «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите!