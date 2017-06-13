Сегодня в Якутске — концерт с участием скрипачки Ли Ын Хэ

Сегодня, 13 июня в концертном зале ДШИ №1 в рамках Международного фестиваля «Классика белых ночей» состоится концерт с участием скрипачки Ли Ын Хэ (г. Сеул, Южная Корея) в сопровождении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением дирижеров Но Тэ Чол и Павла Васьковского.

Стоимость билета 300 руб. Скидки пенсионерам и студентам 20%, при коллективной заявке 30%, персональные – по клубным картам.

Билеты в кассе Филармонии Якутии: ул. Ярославского, 27, оф.111

Тел.: 47-63-35