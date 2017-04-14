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Столица
14 апреля 2017, 12:00
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Сегодня концерт «Мечта. Добро. Танец»

Сегодня, 14 апреля, в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» состоится праздничный концерт, посвященный 5-летию инклюзивного ансамбля «Ил-Дэгэй» под названием «Мечта. Добро. Танец».

Событие пройдет в рамках направления «Будущее Якутска» Года добра. Начало: 18.00.

Целью концерта станет создание условий для творческой реабилитации детей-инвалидов, реализации их творческих возможностей и талантов посредством искусства и привлечения известных артистов эстрады. Совместно со сверстниками и артистами якутской эстрады и цирка дети готовят музыкальные и танцевальные номера, чтобы выступая на сцене перед большим количеством зрителей, дети почувствовали себя настоящими артистами.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА.
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