Сегодня концерт «Мечта. Добро. Танец»

Сегодня, 14 апреля, в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» состоится праздничный концерт, посвященный 5-летию инклюзивного ансамбля «Ил-Дэгэй» под названием «Мечта. Добро. Танец».

Событие пройдет в рамках направления «Будущее Якутска» Года добра. Начало: 18.00.

Целью концерта станет создание условий для творческой реабилитации детей-инвалидов, реализации их творческих возможностей и талантов посредством искусства и привлечения известных артистов эстрады. Совместно со сверстниками и артистами якутской эстрады и цирка дети готовят музыкальные и танцевальные номера, чтобы выступая на сцене перед большим количеством зрителей, дети почувствовали себя настоящими артистами.