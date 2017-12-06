Сегодня Хаарчаану передадут в Ленинградский зоопарк

Сегодня, 6 декабря 2017 года, начинаются мероприятия Дней Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия), в которых принимает участие группа народных депутатов республики во главе с Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александром Жирковым.

Утром 6 декабря 2017 года участники Дней Якутии в Санкт-Петербурге возложат венки и цветы к монументу «Мать-Родина» и плите воинам — якутянам в Пискаревском мемориальном кладбище. Традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет произведен в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства.

В этот день состоится совместное заседание делегаций Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия), на котором будут подведены итоги исполнения Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Республики Саха (Якутия) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 27 ноября 2012 года и Плана мероприятий на 2016-2018 годы по реализации Соглашения.

В Выставочном комплексе «Ленэкспо» представят торгово-экономический потенциал республики. Знаменательным событием Дней Якутии в Санкт-Петербурге станет церемония передачи белого медвежонка Хаарчааны в Ленинградский зоопарк. В Российском этнографическом музее откроется выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)».

Делегация Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) посетит арт-клуб «Бродячая собака». Литературно-артистический клуб, имеющий более чем вековую историю, в начале ХХ века был культурным центром северной столицы, в котором ставились театральные постановки, проводились вечера поэзии и музыки, чествования поэтов и писателей, драматургов и актеров. В культовом месте собирались выдающиеся представители эпохи «Серебряного века»: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и другие.

Выдающийся общественный, политический деятель Якутии, лидер либерально-демократической интеллигенции конца XIX – начала XX вв., просветитель Василий Васильевич Никифоров — Кюлюмнюр в 1913 году в составе якутской делегации в Санкт-Петербурге принимал участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Дома Романовых. По приглашению петербургских друзей он посетил арт-клуб «Бродячая собака» и прочитал там свою пьесу «Манчаары». Благодаря декламации пьесы в «Бродячей собаке» в российской газете впервые появилась рецензия на литературное произведение, написанное на якутском языке. Василий Никифоров добился разрешения цензуры на постановку пьесы «Манчаары», переведенной на русский язык уроженкой Ботурусского улуса, выпускницей Якутской женской гимназии, учительницей Марией Николаевой.

По инициативе спикера Ил Тумэна Александра Жиркова в легендарном месте Санкт-Петербурга увековечена память Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр. Напомним, 8 ноября 2016 года состоялась церемония передачи в дар картинной галерее знаменитых посетителей арт-клуба портрета Василия Васильевича Никифорова – Кюлюмнюра.

Для гостей из Якутии в арт-клубе «Бродячая собака» литературный театр «Классика» представит моноспектакль Леонида Таранова по рассказам Михаила Зощенко.

7 декабря в парламенте северной столицы состоится встреча депутатов Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Народные избранники обменяются опытом законотворческой деятельности, обсудят вопросы взаимодействия по продвижению законодательных инициатив.

Напомним, что 15 декабря 201 года в Ротонде Мариинского дворца Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерий Макаров подписали Соглашение о сотрудничестве парламентов Якутии и Санкт-Петербурга.

В этот день в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого будет проведена презентация шести томов исторического альбома «Пути великих свершений».

8 ноября в Выставочном центре Союза художников Санкт-Петербурга откроется выставка картин народного художника Республики Саха (Якутия) Юрия Спиридонова.