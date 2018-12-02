Сегодня финал конкурса красоты «Снежная краса»!

2 декабря в 15.00 в ЦСП «Триумф» состоится долгожданный финал конкурса красоты «Снежная краса–2018»!
«Снежная Краса» — официальный символ фестиваля «Зима начинается с Якутии».
Мы узнаем, кто будет представлять республику на международном уровне. Кого ждут поездки в Лапландию и участие в Днях Якутии в Москве.
И самое интригующее, кто же получит главный приз — шикарные шубы от известного мирового дизайнера, королевы русского меха Ирины Крутиковой!
Не упусти свой шанс окунуться в тёплую атмосферу самого снежного конкурса красоты в мире!
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Источник: Пресс-центр Фестиваля Зима начинается с Якутии