Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 25 июля исполнилось 47 лет Ивану СЕРГИНУ, известному журналисту. В этот же день отмечает свой день рождения Сусанна РОЖИНА, известный журналист. 25 июля исполнилось 53 года Александру Ивановичу ВЕРЕВКИНУ, главному редактору газеты «Забота». Сегодня отмечает свой день рождения Жанна НИКОНОВА, известный журналист. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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