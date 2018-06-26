Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 26 июня отмечает свой день рождения Елена ТИХОНОВА, главный редактор интернет-газеты «В Якутии.ру». В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана СЕРГЕЕВА-КЫЧКИНА, известный журналист. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82