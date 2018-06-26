Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 26 июня отмечает свой день рождения Елена ТИХОНОВА, главный редактор интернет-газеты «В Якутии.ру».
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана СЕРГЕЕВА-КЫЧКИНА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
|Курс ЦБ
|
|
Сегодня, 26 июня отмечает свой день рождения Елена ТИХОНОВА, главный редактор интернет-газеты «В Якутии.ру».
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана СЕРГЕЕВА-КЫЧКИНА, известный журналист.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.