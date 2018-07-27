Сегодня день рождения журналиста, фотографа и общественного деятеля

Сегодня, 27 июля отмечает свой день рождения Туяра ХРИСТОФОРОВА, известный журналист. В этот же день отмечает свой день рождения Панкратий ПЕТРОВ, известный фотограф. Сегодня отмечает свой день рождения Анна Степановна ПОТАПОВА, ветеран кинематографии, общественный деятель. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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