Сегодня день рождения журналиста, фотографа и общественного деятеля

Сегодня, 27 июля отмечает свой день рождения Туяра ХРИСТОФОРОВА, известный журналист.
В этот же день отмечает свой день рождения Панкратий ПЕТРОВ, известный фотограф.
Сегодня отмечает свой день рождения Анна Степановна ПОТАПОВА, ветеран кинематографии, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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