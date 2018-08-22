Сегодня день рождения журналиста

Сегодня, 22 августа исполнилось 47 лет Александру ЖУКОВУ, оператору НВК САХА. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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