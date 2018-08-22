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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.08.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения журналиста
21.08.2018, 23:48
Экономика
Энергетики завершают модернизацию дизельной электростанции в Верхневилюйске
21.08.2018, 23:31
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 23:20
Экономика
Молодые энергетики провели субботник на детской площадке
21.08.2018, 22:56
Столица
Анонс
Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день
21.08.2018, 22:32
Красота & Здоровье
Реанимация: как возвращают дыхание самым маленьким
21.08.2018, 22:30
Общество
Резонанс
Турчак озвучил предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы
21.08.2018, 22:25
Культура & Образование
Анонс
В столице пройдет книжный фестиваль «Читающая Якутия»
21.08.2018, 22:17
Республика
Три дня счастья
21.08.2018, 21:45
Общество
«Прикоснись к струне гитарной…»
21.08.2018, 21:38
Политика
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов госдумы и сенаторов
21.08.2018, 20:54
Желток
Фотофакт
Экс-кандидат в мэры Якутска отправил дочку учиться в Америку
21.08.2018, 19:55
Общество
Семья Ивановых отметила золотую свадьбу
21.08.2018, 18:40
Красота & Здоровье
Где и зачем прививаться от гриппа?
21.08.2018, 17:59
Экономика
Александр Слоик: У якутских энергетиков опыта в работе больше, чем у иностранных коллег
21.08.2018, 17:52
Политика
Что сделала Якутская городская Дума для жителей столицы?
21.08.2018, 17:38
Красота & Здоровье
Авиаторы Якутии сдали кровь для пациентов Медцентра
21.08.2018, 17:20
Экономика
Якутия получила от Чукотки предложение по освоению Севморпути
21.08.2018, 17:08
Футуролог
Резонанс
Платон Шамаев: Знать не знаю господина Степана Петрова
21.08.2018, 17:06
Общество
График плановых отключений электричества на 22 августа
21.08.2018, 17:00
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 16:44
Происшествия
В Якутске сбили пенсионерку. По словам водителя, он ее попросту не заметил
21.08.2018, 16:35
Происшествия
Фотофакт
Браконьеры пробили лодку инспекторам охраны природы
21.08.2018, 16:29
Экономика
НК «Туймаада-нефть»: Расстояния нам не страшны
21.08.2018, 16:18
Происшествия
Фотофакт
Тройное ДТП на улице Чернышевского в Якутске
21.08.2018, 15:58
Культура & Образование
Резонанс
Эксперт: Теперь позиции родных языков только усилились
21.08.2018, 15:38
Происшествия
В Хангаласском районе примерно в одно и то же время в разных ДТП погибли двое
21.08.2018, 15:23
Экология
Якутских овцебыков ждет Магадан
21.08.2018, 15:08
Культура & Образование
В Пушкинке бесплатно покажут якутские фильмы
21.08.2018, 14:55
Происшествия
После пожара в «Зимней вишне» в якутских ТЦ найдено 1500 нарушений
21.08.2018, 14:40
Общество
Фотофакт
В праздник Курбан Байрам в Якутске разделывали барана под окнами жилого дома
21.08.2018, 14:20
Путешествия
Чтобы встретиться с оленеводами, путешественник из Чехии шесть дней провел в горах Якутии
21.08.2018, 14:08
Общество
«Грамотный потребитель» встретится с горожанами Промышленного округа Якутска
21.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Минздрав: Пострадавшего при пожаре на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Жилинде перевезут в Нюрбу
21.08.2018, 13:30
Республика
На понтонной переправе трассы Вилюй людей перевозят на лодке
21.08.2018, 13:12
Политика
Ряды единороссов пополняются
21.08.2018, 13:00
Столица
Объявление
В каких кварталах Якутска сегодня отключат воду
21.08.2018, 12:49
Общество
Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции 21 августа
21.08.2018, 12:40
Финансы
Экстра
Арбитражный суд признал банк «Таатта» банкротом
21.08.2018, 12:27
Происшествия
Драка в ночном клубе Якутска
21.08.2018, 12:11
Общество
Эксклюзив
Эффективный диалог, который якутяне ждали давно
21.08.2018, 12:03
Желток
Фотофакт
Титулованная красавица Якутии на поле с подсолнухами
21.08.2018, 11:59
Экономика
Энергетики восстановили электроснабжение двух районов Якутии
21.08.2018, 11:28
Происшествия
В Якутии браконьеры напали на инспекторов охраны природы?
21.08.2018, 11:06
Происшествия
Психически больной парень «просто так» поджег столовую в Якутии
21.08.2018, 11:00
Общество
Награда якутянину
21.08.2018, 10:42
Происшествия
В Якутии число лесных пожаров за сутки снизилось до 25
21.08.2018, 10:15
Происшествия
Резонанс
Следком Якутии выясняет причину смерти двух мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
21.08.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии горели дома, баня и грузовик
21.08.2018, 9:47
Спорт
В Якутске дети забили два гола в ворота известных футболистов
21.08.2018, 9:20
Экономика
В «Ассоциации строителей АЯМ» может появиться новая традиция
21.08.2018, 9:01
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Якутске
21.08.2018, 8:57
Желток
Фотофакт
Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж
21.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 21 августа 2018
21.08.2018, 5:00
Красота & Здоровье
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Не смейте забывать учителей! Пусть будет жизнь достойна их усилий…
21.08.2018, 3:33
Происшествия
Эксклюзив
Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде
21.08.2018, 3:24
Финансы
При поддержке РСХБ в Туле стартовал Общероссийский фестиваль еды
21.08.2018, 2:31
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VII: Ставшие ветром
21.08.2018, 2:09
Происшествия
Эксклюзив
Осужден мошенник-мебельщик из Якутска
21.08.2018, 1:35
Политика
Экстра
Суд снял с выборов Ивана Данилова
21.08.2018, 0:53
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха цирка
21.08.2018, 0:06
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
20.08.2018, 23:50
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В городском парке открылся новый аттракцион «Замок дракона»
20.08.2018, 23:32
Общество
Якутская Росгвардия приглашает на службу
20.08.2018, 23:18
Столица
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
20.08.2018, 23:07
Экономика
Энергетики доставят трансформатор в Горный улус
20.08.2018, 22:46
Экономика
Привет из эры дровяного отопления – поисковики передали уникальные фото в музей энергетики
20.08.2018, 22:39
Политика
Экстра
«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах
20.08.2018, 22:23
Финансы
Россельхозбанк продолжает развивать партнерские программы для поддержки бизнеса своих клиентов
20.08.2018, 22:14
Красота & Здоровье
Субботу селяне посвятили своему здоровью
20.08.2018, 22:02
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Якутия формирует инициативную группу по проведению референдума против пенсионной реформы «по-медведевски»
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ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор
Архив новостей
Общество
22 августа 2018, 0:07
27
Сегодня день рождения журналиста
Сегодня, 22 августа исполнилось 47 лет Александру ЖУКОВУ, оператору НВК САХА.
Источник:
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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21.08.2018
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