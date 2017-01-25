Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, поэта и мелодиста

В этот же день исполнилось 52 года Афанасию Семеновичу ВЛАДИМИРОВУ, министру по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия).

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