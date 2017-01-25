Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, поэта и мелодиста

Сегодня, 25 января исполнился 61 год Михаилу Дмитриевичу ГУЛЯЕВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 52 года Афанасию Семеновичу ВЛАДИМИРОВУ, министру по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия).
25 января исполнилось 58 лет Софрону Софроновичу ОСИПОВУ, известному поэту.
Сегодня отмечает свой день рождения Галина Никитична ШАХУРДИНА, известный мелодист, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU