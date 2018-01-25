Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, мелодиста и поэта

Сегодня, 25 января исполнилось 62 года Михаилу Дмитриевичу ГУЛЯЕВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 53 года Афанасию Семеновичу ВЛАДИМИРОВУ, министру по делам молодежи и семейной политике. Сегодня отмечает свой день рождения Галина Никитична ШУХУРДИНА, известный мелодист, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). 25 января исполнилось 59 лет Софрону Софроновичу ОСИПОВУ, известному поэту. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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