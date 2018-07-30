Сегодня день рождения зампреда правительства

Сегодня, 30 июля исполнился 51 год Алексею Александровичу СТРУЧКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 65 лет Виталию СОРОЧАНУ, общественному деятелю. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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