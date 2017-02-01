Сегодня день рождения замминистра, руководителя, искусствоведа и кинематографиста

Сегодня, 1 февраля исполнилось 57 лет Афанасию Агитовичу ЕГОРОВУ, заместителю министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 60 лет Геннадию Федоровичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору ХК «СДС-Уголь», менеджеру высшей квалификации, кандидату технических наук, действительному члену Академии горных наук, кавалеру ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда», «Шахтерская слава» трех степеней.

Сегодня отмечает свой день рождения Зинаида Ивановна ИВАНОВА-УНАРОВА, профессор кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств РФ.

1 февраля исполнилось 79 лет Николаю Ивановичу САНТАЕВУ, кинодокументалисту, Почетному кинематографисту РФ и РС(Я), заслуженному работнику культуры РС(Я).