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16 марта 2018, 1:27
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Сегодня день рождения замминистра, мелодиста, предпринимателя и журналисток

Сегодня, 16 марта исполнилось 33 года Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, заместителю министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 55 лет Владимиру Петровичу ИНДИГИРСКОМУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), мелодисту, музыкальному обозревателю.

Сегодня исполнилось 58 лет Петру Николаевичу АНДРЕЕВУ, известному предпринимателю, директору гостиницы «Орто Дойду».

16 марта отмечает свой день рождения Туйаара НУТЧИНА, главный редактор сайта «Аартык.ру».

В этот же день отмечают свои дни рождения известные журналистки Ирина ЕЛИСЕЕВА и Елена АГАФОНОВА.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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