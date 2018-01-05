Сегодня день рождения замминистра, хормейстера и художника

Сегодня, 5 января исполнилось 47 лет Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Октябрина Семеновна ПТИЦЫНА, главный хормейстер Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 65 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, живописцу, народному художнику Якутии.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU