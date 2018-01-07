Сегодня день рождения замминистра, депутата, ректора и артистки

Сегодня, 7 января отмечает свой день рождения Марина Олеговна БОГОСЛОВСКАЯ, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы. 7 января отмечает свой день рождения Сардана ТАТАРИНОВА, ректор Высшей школы инновационного менеджмента Республики Саха (Якутия). Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА, организатор и солистка этно-группы «Айархаан», хомусист-виртуоз. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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