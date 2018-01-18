Сегодня день рождения заммэра, дирижера и музыканта

Сегодня, 18 января отмечает свой день рождения Екатерина Ивановна ЕВСИКОВА, заместитель мэра города Якутска.
В этот же день исполнилось 43 года Николаю Владимировичу ПИКУТСКОМУ, дирижеру, доценту кафедры музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
18 января исполнилось 60 лет Балдоржу ХУУХЭ, известному музыканту, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), активисту монгольской диаспоры в Якутии.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU