Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Пальмира Петровна ПЕТРОВА, ветеран здравоохранения республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, известный коммунист, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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