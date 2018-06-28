Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Пальмира Петровна ПЕТРОВА, ветеран здравоохранения республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, известный коммунист, общественный деятель. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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