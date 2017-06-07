Сегодня день рождения ученого, общественного деятеля и предпринимателя

Сегодня, 7 июня исполнился 71 год Анатолию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, научному руководителю Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктору исторических наук, профессору. В этот же день исполнилось 39 лет Михаилу Александровичу ПОГОДАЕВУ, президенту Ассоциации «Оленеводы мира». Сегодня отмечает свой день рождения Марианна АТЛАСОВА, предприниматель, директор гостиницы «Орто Дойду», общественный деятель. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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