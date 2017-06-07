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Общество
7 июня 2017, 10:58
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Сегодня день рождения ученого, общественного деятеля и предпринимателя

Сегодня, 7 июня исполнился 71 год Анатолию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, научному руководителю Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктору исторических наук, профессору.

В этот же день исполнилось 39 лет Михаилу Александровичу ПОГОДАЕВУ, президенту Ассоциации «Оленеводы мира».

Сегодня отмечает свой день рождения Марианна АТЛАСОВА, предприниматель, директор гостиницы «Орто Дойду», общественный деятель.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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