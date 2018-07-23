Сегодня день рождения ученого

Сегодня, 23 июля исполнилось 60 лет Михаилу Устиновичу ТИМОФЕЕВУ, кандидату физико-математических наук. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82