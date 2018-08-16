Сегодня день рождения торгпреда, руководителя, журналиста и искусствоведа

Сегодня, 16 августа исполнилось 42 года Валерию Ивановичу МАКСИМОВУ, торговому представителю России в Канаде. В этот же день исполнился 51 год Прокопию Романовичу НИКОЛАЕВУ, председателю Государственного комитета по делам Арктики Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 42 года Алексею БЕРЕЗОВСКОМУ, известному журналисту. 16 августа исполнилось 69 лет Юрию Ильичу ШЕЙКИНУ, заведующему кафедрой искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств, доктору искусствоведения, профессору, музыковеду. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82