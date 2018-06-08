Сегодня день рождения судьи, руководителя и журналистов

Сегодня, 8 июня отмечает свой день рождения Людмила Тимофеевна ГОРЕВА, заслуженный юрист Российской Федерации.

В этот же день исполнилось 66 лет Русланю Юрьевичу ШИПКОВУ, исполнительному директору ООО «Сахаметан».

Сегодня исполнилось 50 лет Виктору ЭВЕРСТОВУ, известному журналисту, реактору – директору районной газеты Кобяйского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Анна ПШЕННИКОВА, известный журналист.

8 июня исполнилось 38 лет Ариану ПОПОВУ, известному журналисту, предпринимателю.