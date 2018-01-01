Сегодня день рождения спикера, зампреда правительства, депутата, главы, художника и руководителей

Сегодня, 1 января исполнилось 62 года Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, председателю Государственного Собрания (И Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 44 года Алексею Засимовичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 56 лет Юрию Константиновичу ОКОЕМОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

1 января исполнилось 40 лет Михаилу Михайловичу ЗАХАРОВУ, главе администрации Оймяконского улуса.

В этот же день исполнилось 58 лет Ильдару Рифовичу СУЛТАНОВУ, генеральному директору «АЛРОСА-Нюрба».

1 января отмечает свой день рождения Ася Львовна ГАБЫШЕВА, генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), искусствовед.

В этот же день исполнилось 59 лет Михаилу Гаврильевичу СТАРОСТИНУ, графику, живописцу, дизайнеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 58 лет Александру Юрьевичу СОЛОВЬЕВУ, советнику генерального директора АО «Алмазы Анабара».

В этот же день отмечает свой день рождения Зинаида Степановна ФЕДОРОВА, заслуженному экономисту РФ.

1 января исполнилось 75 лет Владимиру Васильевичу ТОПОРКОВУ, общественному деятелю.

Отмечает в этот день свой день рождения руководитель пресс-службы ГТОиБ им.Суоруна Омоллоона Дмитрий Оконешников – СУЛУСХАН.