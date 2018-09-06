Сегодня день рождения спикера, артиста и журналиста

Сегодня, 6 сентября исполнилось 54 года Сергею Ивановичу ЕВСЕЕВУ, председателю районного Совета депутатов Нюрбинского улуса. В этот же день исполнилось 39 лет Анатолию Аркадьевичу БУРНАШЕВУ, звезде якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Елена СТЕПАНОВА, известный журналист. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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