Сегодня день рождения спикера, артиста и журналиста

Сегодня, 6 сентября исполнилось 54 года Сергею Ивановичу ЕВСЕЕВУ, председателю районного Совета депутатов Нюрбинского улуса.
В этот же день исполнилось 39 лет Анатолию Аркадьевичу БУРНАШЕВУ, звезде якутской эстрады.
Сегодня отмечает свой день рождения Елена СТЕПАНОВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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