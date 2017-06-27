Сегодня день рождения советника, телезвезды и руководителя

Сегодня, 27 июня исполнилось 58 лет Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, советнику мэра Якутска.

В этот же день исполнилось 58 лет Андрею Федоровичу И (ХОРОШЕВУ), общественному деятелю, актеру, режиссеру, сценаристу, телеведущему.

Сегодня отмечает свой день рождения Любомир Николаевич МИХАЙЛОВ, исполнительный директор федерации настольного тенниса, представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате республики и генеральный директор ООО «Аргумент».