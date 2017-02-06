Сегодня день рождения руководителя, журналиста и звезды эстрады

Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Уля СЕРГУЧЕВА – КУННЭЙ, Ульяна Георгиевна ЛИ-ФУ, художественный руководитель Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), звезда якутской эстрады, общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, известный журналист и историк, активист по охране памятников архитектуры и истории.
Сегодня исполнилось 48 лет Алексею ИГНАТЬЕВУ, директору Кемпендяйского сользавода.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU