Сегодня день рождения руководителя, журналиста и звезды эстрады

Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Уля СЕРГУЧЕВА – КУННЭЙ, Ульяна Георгиевна ЛИ-ФУ, художественный руководитель Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), звезда якутской эстрады, общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, известный журналист и историк, активист по охране памятников архитектуры и истории. Сегодня исполнилось 48 лет Алексею ИГНАТЬЕВУ, директору Кемпендяйского сользавода. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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