Сегодня день рождения руководителя, телезвезды, этнопевицы и спортсмена

Сегодня, 15 июня исполнилось 47 лет Иннокентию Тимофеевичу КИРЕНСКОМУ, начальнику службы радиовещания ГТРК «Саха».

В этот же день отмечает свой день рождения Георгий БЕЛОУСОВ, телезвезда НВК САХА, шоумэн, главный редактор и издатель журнала «Аптаах ааттар».

Сегодня 39 лет Николаю ЧУКРОВУ, известному спортсмену, абсолютному чемпиону Европы и Азии по якутской национальной борьбе хапсагай.

15 июня отмечает свой день рождения Зарина Олох КОПЫРИНА, этнопевица.