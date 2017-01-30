Сегодня день рождения руководителя, скульптора, журналиста и артистки

Сегодня, 30 января исполнилось 38 лет Андрею Андреевичу МАРТЫНОВУ, руководителю Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 39 лет Николаю Никитичу ЧОЧЧАСОВУ, художнику-скульптору, доценту кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня исполнилось 40 лет Евгению БОЖЕНКО, известному журналисту, политобозревателю.

30 января отмечает свой день рождения Ирина Аркадьевна ПУДОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).