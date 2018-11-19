Сегодня день рождения руководителя, профессора, артиста и аранжировщика

Сегодня, 19 ноября исполнился 51 год Александру Васильевичу ГОРОХОВУ, председателю Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия), председателю отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 51 год Иннокентию Иннокентьевичу ДАКАЯРОВУ, артисту драмы и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

29 ноября отмечает свой день рождения Петр ПЕТРОВ, известный аранжировщик и звезда якутской эстрады.

Сегодня исполнилось 84 года Олегу Дмитриевичу ЯКИМОВУ, доктору исторических наук, профессору, известному ученому по проблемам печати России, Сибири и Дальнего Востока.