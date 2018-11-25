Сегодня день рождения руководителя, пресс-секретаря, звезды эстрады и ветерана ЖКХ

Сегодня, 25 ноября исполнился 61 год Василию Моисеевичу ЕФИМОВУ, заместителю директора по развитию и инновациям Института физико-технических проблем Севера СО РАН. В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ДВОРЕЦКАЯ, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ 25 ноября отмечает вой день рождения Тамара Ивановна ПОПОВА, звезда якутской эстрады. Сегодня исполнилось 73 года Николаю Васильевичу ЛЕПЧИКОВУ, организатору ЖКХ, общественному деятелю. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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