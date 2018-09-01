Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, модельера и журналиста

Сегодня, 1 сентября исполнилось 59 лет Александру Егоровичу МАХАРОВУ, директору Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ХАРЛАМПЬЕВА, народная поэтесса Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РС (Я).

Сегодня исполнилось 34 года Петру ЯКОВЛЕВУ, известному модельеру.

1 сентября отмечает свой день рождения Туйаара АЛААС, главный редактор портала «Кэрэ Куо», общественный деятель и титулованная красавица.