Сегодня день рождения руководителя, омбудсмена, художницы, стилиста и журналиста

Сегодня, 22 июля исполнилось 37 лет Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений.

В этот же день отмечает свой день рождения Федора Николаевна ЗАХАРОВА, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия).

Сегодня день рождения Ольги Афанасьевны РАХЛЕЕВОЙ, известной художницы, отличника культуры Республики Саха (Якутия), доцента кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного институте культуры и искусств.

22 июля отмечает свой день рождения Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, известный стилист.

Сегодня день рождения Варвары КУЛИЧКИНОЙ, известного журналиста.