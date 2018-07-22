Сегодня день рождения руководителя, омбудсмена, художницы, стилиста и журналиста

Сегодня, 22 июля исполнилось 37 лет Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений.
В этот же день отмечает свой день рождения Федора Николаевна ЗАХАРОВА, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия).
Сегодня день рождения Ольги Афанасьевны РАХЛЕЕВОЙ, известной художницы, отличника культуры Республики Саха (Якутия), доцента кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного институте культуры и искусств.
22 июля отмечает свой день рождения Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, известный стилист.
Сегодня день рождения Варвары КУЛИЧКИНОЙ, известного журналиста.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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