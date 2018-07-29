Сегодня день рождения руководителя, конкурсного управляющего и ученого

Сегодня, 29 июля исполнилось 40 лет Юрию Николаевичу ЗАЙЦЕВУ, председателю Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Лена БАИШЕВА, известный юрист, конкурсный управляющий, предприниматель.
Сегодня день рождения Рума Румовича УШНИЦКОГО, заведующего кафедрой гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидату юридических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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