Сегодня день рождения руководителя, конкурсного управляющего и ученого

Сегодня, 29 июля исполнилось 40 лет Юрию Николаевичу ЗАЙЦЕВУ, председателю Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Лена БАИШЕВА, известный юрист, конкурсный управляющий, предприниматель.

Сегодня день рождения Рума Румовича УШНИЦКОГО, заведующего кафедрой гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидату юридических наук.