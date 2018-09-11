Сегодня день рождения руководителя и переводчицы

Сегодня, 11 сентября исполнилось 52 года Александру Николаевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, заместителю директора Природного парка «Ленские столбы». В этот же день отмечает свой день рождения Аита Ефимовна ШАПОШНИКОВА, переводчица, известная журналистка. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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