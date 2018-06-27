Сегодня день рождения руководителя и общественных деятелей

Сегодня, 27 июня исполнилось 59 лет Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, заместителю руководителя Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполняется 41 год Афанасию ПОСТНИКОВУ, советнику генерального директора ООО «АДК», общественному деятелю.

Сегодня исполнилось 59 лет Андрею ХОРОШЕВУ – И, общественному деятелю, журналисту.